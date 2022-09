Covid: Battiston, indice Rt in crescita. Ecco le regioni più a rischio

Covid: Battiston, indice Rt in crescita. Al 23 ottobre era 1.03, in aumento in varie regioni.

ROMA, 28 OTT - L'indice di contagio Rt è in crescita sia a livello nazionale, dove al 23 ottobre risultava essere pari a 1,03 in crescita. Lo rilevano le analisi del fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Negli ultimi giorni l'epidemia di Covid-19 in Italia ha ripreso a crescere, rileva Battiston, ma il carico sul Servizio sanitario nazionale rimane per il momento basso sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sia per i ricoveri nelle terapie intensive. Le analisi indicano inoltre che è stabile anche il numero dei decessi, con una media di 35 al giorno. Per quanto riguarda l'incidenza, sono 3 le regioni in cui viene superato il valore soglia di 50 casi ogni 100.000 abitanti: si tratta di P.A. Bolzano (97), Friuli-Venezia Giulia (75), Veneto (57).