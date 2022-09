Covid: bimba a Cosenza con variante inglese, test a compagne. Solo ora risultato sequenziamento tampone di inizio febbraio

COSENZA, 27 FEB - L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza effettuerà da domani tamponi alle alunne di due classi, una elementare ed una materna, di scuole cosentine. La decisione è stata presa in via precauzionale dopo che dall'ospedale Celio di Roma è giunta la notizia della positività alla variante inglese del Covid di una bambina di 9 anni già negativizzata da tempo.



Il tampone della bimba, insieme a quello dei familiari e della sorellina, residenti in un comune dell'hinterland cosentino, era stato inviato al Celio dalla task force dell'Asp cosentina per essere processato, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Il padre della bimba è rimasto positivo al virus per diverso tempo. Intanto, già da allora, i familiari erano stati messi in quarantena. Per ottenere i risultati del sequenziamento effettuati al Celio, possono trascorrere anche settimane e solo adesso si è saputo che la figlia maggiore della coppia era positiva alla variante inglese.



La bambina è già negativizzata ma l'Asp, appreso il risultato del Celio, nonostante lei e la sorellina non vadano a scuola da circa un mese, da domani, per precauzione, procederà ad eseguire i tamponi sulle alunne delle due classi che le bambine frequentano. La particolare mutazione del virus era stata individuata, ma ancora non accertata, in due ospiti del CAS di Longobardi e anche in quella circostanza, grazie al lavoro della task force dell'Asp e della struttura che ospita i migranti, la situazione è stata contenuta. (Immagine di repertorio)