Covid: Boccia, Dpcm non esautora le Regioni

Covid: Boccia, Dpcm non esautora le Regioni

Strategia è lavorare insieme responsabilizzando governatori





ROMA, 04 NOV - "La strategia adottata non vuol dire esautorare i territori ma anzi vuol dire lavorare insieme responsabilizzandoli. Sono sicuro che questo meccanismo di suddivisone in fasce funzionerà. Il Governo ha assicurato a Regioni e Comuni che tutti i ristori per le attività che dovessero essere chiuse saranno automatici e tempestivi".

Lo ha detto Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, presente al Forum Pa durante la sessione 'Città e territori: dall'emergenza alla ripresa'.

'La capacità delle amministrazioni territoriali di darci in tempo reale molte informazioni grazie all'evoluzione digitale è stata decisiva nella gestione dell'emergenza - ha aggiunto - Mi rendo conto che in molte parti del Paese ci sono ancora difficoltà. La necessità di dotare tutto il Paese di fibra ultraveloce è un impegno assoluto per noi". (ANSA).