Covid: Boom contagi in Calabria, +187, casi attivi 1.537. Stabili rianimazioni, ospedali reggono. 16 positivi in Rsa.

CATANZARO, 22 OTT - Nuovo balzo avanti di contagi in Calabria dove viene raggiunto un nuovo record: +187 casi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 120). I tamponi da ieri sono saliti a 3.020 per 2.991 soggetti controllati. I casi attivi sono 1.537 (+157) mentre quelli da inizio pandemia 3.286. Stabili i ricoverati in rianimazione (6) mentre quelli in malattie infettive sono 86 (+5) e gli isolati a domicilio 1.443 (+150). Le vittime sono stabili a 105 e i guariti sono 1.644 (+30).

La pressione sui tre principali ospedali calabresi, comunque, non è ancora arrivata al limite. A Catanzaro l'area covid è a malattie infettive dell'ospedale Pugliese Ciaccio, mentre la terapia intensiva è al policlinico universitario Mater Domini con 6 posti letto, 4 dei quali occupati, ma, ha spiegato il commissario straordinario delle due aziende, Giuseppe Zuccatelli, "abbiamo la possibilità, e l'ho chiesto con una lettera al rettore, di trasferire a Germaneto la geriatria del 'Pugliese Ciaccio' in modo da poter utilizzare quei 30 posti letto per raddoppiare la potenzialità dell'area Covid 'Pugliese'".

Catanzaro, ha aggiunto, ha "la possibilità di raddoppiare da 6 a 12 i posti delle terapie intensive nel Policlinico già oggi".

In rianimazione dell'ospedale di Cosenza i posti occupati sono 2 sui 6 disponibili. Il reparto può ospitare 30 degenti, tra Covid e no-Covid. A malattie infettive ci sono 29 ricoverati su 34 posti. A Reggio qualche preoccupazione c'è, ma per la carenza di personale. Nel Grande ospedale metropolitano i ricoverati sono 20 in malattie infettive, 11 in pneumologia, e uno in terapia intensiva a fronte di una disponibilità di 20 posti di intensiva, 20 di sub intensiva, 13 di pneumologia e 16 di Obi (Osservazione breve intensiva) Covid. Intanto 16 nuovi contagi sono stati registrati nella casa per anziani "L'incontro", in località Spezzano piccolo di Casali del Manco, la cui titolare era già stata trovata positiva. Si tratta di 14 ospiti e due operatori, tutti asintomatici.

Il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito ha ordinato la "chiusura", dal 23 ottobre al 13 novembre, di alcune strade della movida alle 21 del venerdì alle 5 del sabato e dalle 21 del sabato alle 5 della domenica.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti: Cosenza: casi attivi 387 (25 in reparto; 2 in terapia intensiva, 360 in isolamento domiciliare); casi chiusi 614 (577 guariti, 37 deceduti). Catanzaro: casi attivi 180 (24 in reparto; 4 in terapia intensiva; 152 in isolamento domiciliare); casi chiusi 313 (279 guariti, 34 deceduti). Crotone: casi attivi 25 (25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149 (143 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 29 (3 ricoverati ,26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119 (113 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 687 (34 in reparto; 2 in terapia intensiva; 651 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 229 (229 in isolamento domiciliare); casi chiusi 117 (116 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi: Cosenza: 82, Catanzaro 28, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 65. Altra Regione o stato Estero 7. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 987.