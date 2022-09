Covid: Brasile, in arrivo 6 milioni dosi del vaccino cinese. Governo S.Paolo annuncia un volo speciale entro pochi giorni.

BRASILIA, 27 OTT - Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha annunciato l'arrivo di sei milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto dal laboratorio cinese Sinovac.

"Sei milioni di dosi del vaccino arriveranno entro la fine di questa settimana, domenica o lunedì, con un volo speciale per San Paolo", ha detto Doria. Il governatore dello Stato brasiliano ha firmato un accordo con il laboratorio Sinovac per i test e la successiva produzione del vaccino Coronavac presso l'Istituto Butantan, dell'Università di San Paolo.

Doria ha poi precisato di essere "in attesa dell'autorizzazione di Anvisa (Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria, ndr) per l'acquisto di forniture per in grado di produrre 40 milioni di unità del farmaco in Brasile e per la successiva vaccinazione".