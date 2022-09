Covid: in Calabria arrivate 14 mila dosi vaccino "Pfizer-Biontech"

Covid: in Calabria arrivate 14 mila dosi vaccino. Dosi in distribuzione nelle aziende per la somministrazione

CATANZARO, 31 DIC - Sono arrivate anche in Calabria le oltre 14 mila dosi di vaccino Pfizer-Biontech che consentiranno il completamento della prima fase di vaccinazione delle categorie inizialmente individuate cioè medici e operatori sanitari. La consegna delle fiale del siero a temperatura controllata - superate le difficoltà scontate su tutto il territorio nazionale a causa dei ritardi dovuti al maltempo delle ultime ore - è avvenuta nei due ospedali del capoluogo e negli altri nosocomi di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia individuati come centri di stoccaggio, dove le fiale sono arrivate grazie ad un corriere scortato dalle forze dell'ordine all'interno di contenitori speciali in grado di garantisce la conservazione a - 80 gradi.



Le operazioni di somministrazione, dopo la prima fase avviata in contemporanea nazionale del 27 dicembre scorso, riprenderanno il prossimo 4 gennaio e si svolgeranno, anche in seguito, con una cadenza settimanale con una copertura relativa al personale sanitario e in servizio nelle Rsa.