Covid: Calabria rivede dati, in rianimazione sono 10 non 26. Sale a 4 numero vittime, in reparto 199 (+35)

CATANZARO, 03 NOV - Il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria ha diffuso in serata un aggiornamento, alle ore 20, dei dati del coronavirus in Calabria nel quale si afferma che i ricoverati in rianimazione sono 10 e non 26 come era stato comunicato nel pomeriggio, quindi con un calo rispetto al giorno precedente pari a 9 invece che un incremento di 7.



Aggiornato anche il numero delle vittime nelle ultime 24 ore che viene indicati in 4 e non più in 3 con un totale di decessi che arriva a 122. Nel bollettino non si spiega il perché della diversità di cifre relative ai ricoveri in terapia intensiva. Dall'aggiornamento emerge inoltre che i ricoveri in malattie infettive sono 199 (+35) e 3.430 in isolamento domiciliare (+8).