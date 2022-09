Covid. CalcioMercato. Big quasi ferme, chiude un mercato di prestiti

ROMA, 01 FEB - Tanti prestiti, giocatori svincolati, qualche investimento per il futuro. Il mercato al tempo del Covid e degli incassi zero raschia il fondo del barile. Le big sono quasi ferme. Nainggolan torna al Cagliari, El Shaarawy alla Roma, Strootman rinforza il Genoa, i veterani Mandzukic e Llorente approdano a Milan e Udinese, Lasagna arriva a Verona. Si muovono molto le pericolanti Parma (Conti, Pelle', Zirkzee e Man) e Torino (Sanabria e Mandragora), lasciano l'Italia Papu Gomez, Khedira , Milik e Schone, che però potrebbe tornare se firmerà per il Cagliari. In ogni caso, è arduo pensare a salti di qualita' rilevanti. - ATALANTA: una volta tanto investe, ecco l'esterno Maehle e il rifinitore ucraino Kovalenko che rimpiazza il divorzio con Papu Gomez,al Siviglia per oltre 7 mln. Rosa più completa. - BENEVENTO: De Paoli può migliorare la fase difensiva, movimenti minori assestano un gruppo che sente la salvezza vicina. - BOLOGNA: tante piccole operazioni di Sabatini in chiave futura, ma l'assetto di Mihajlovic resta eguale, Mandragora ha preferito il Torino. Doveva rinforzare l'attacco, e invece ha preso il difensore bulgaro Antov. - CAGLIARI: Nainggolan, Duncan, Asamoah, Rugani. Robusti innesti per Di Francesco, confermato, che ora non può più fallire. - CROTONE: l'esterno Ounas è arrivato con la punta Di Carmine. Un po' poco per cercare di salvarsi. - FIORENTINA: Prandelli punta sull'ex 'testa calda' russa, la punta Kokorin, arriva il difensore Malcuit mentre se ne vanno Cutrone, Lirola, Duncan, e sembra un organico più razionale. - GENOA: rivitalizzato da Ballardini, ha trovato uno stratega motivato come Strootman e si è liberato di molti esuberi. Scamacca alla fine è rimasto, Rovella andrà alla Juve ma soltanto da luglio. - INTER: sfumato l'affare Dzeko-Sanchez, calma piatta per la situazione finanziaria. Via Nainggolan, resta una super rosa. - LAZIO: L'esperto Musacchio subito, a giugno il difensore Kamenovic. Pochi movimenti per un gruppo che dà ampie garanzie. - JUVE: l'esterno Ake subito dal Marsiglia, il centrocampista Rovella dal Genoa in estate. Paratici si porta avanti col lavoro e si libera dei 6 milioni di ingaggio di Khedira. Stanno intanto carburando gli acquisti estivi. - MILAN: la capolista inserisce un uomo a reparto (Tomori, Meite' e Mandzukic) e piazza i panchinari Musacchio, Duarte e Conti, con parsimonia e lungimiranza. - NAPOLI: un capolavoro ricavare 12 mln per Milik in scadenza, partito come Llorente e Malcuit. Al lavoro per Zaccagni a giugno, il problema resta l'umore di Gattuso, spedie ora che ha saputo della telefonata di De Laurentiis a Sarri. - PARMA: Colpi pesanti in chiave salvezza. Arriva l'esterno milanista Conti, in attacco ecco Pellè dopo l'esperienza cinese e il promettente romeno Man, pagato 15 mln. Bel colpo anche quello di Zirkzee, promettentissimo attaccante del Bayern. - ROMA: Un affare il ritorno da svincolato di El Shaarawy, una scommessa motivata Reynolds. Rimane il nodo Dzeko e tanti esuberi super pagati che non si vogliono muovere. Anche questa volta, infatti, Fazio e Juan Jesùs hanno rifiutato ogni possibile destinazione. - SAMPDORIA: L'arrivo di Torregrossa per dare il cambio a Quagliarella è l'unica mossa dei liguri che Ranieri sta pilotando con la consueta abilità. - SASSUOLO: come al solito il club si muove poco a gennaio anche perché la squadra di De Zerbi è bene amalgamata. Il difensore colombiano Yeferson Paz è stato il colpo dell'ultimo secondo. - SPEZIA: Saponara si è già inserito, ora Italiano deve proseguire nel percorso virtuoso della neopromossa. - TORINO: piazza due colpi finali, l'attaccante Sanabria e il centrocampista Mandragora, destinato ad essere titolare. Per Nicola rinforzi per risalire dalla zona salvezza. - UDINESE: L'esperienza di Llorente al posto dei possibili 6 mln per Lasagna al Verona. I friulani si tengono stretto De Paul e sfoltiscono la rosa. - VERONA: Sturaro a centrocampo e Lasagna in attacco sono i rinforzi per Juric che sta gestendo bene una rosa che ha saputo valorizzare ma che ora sembra un po' appagata. Via De Gaudio, ceduto ai concittadini del Chievo.