Covid: Conte riunisce capi delegazione e ministri su Dpcm. Video

Covid: Conte riunisce capi delegazione e ministri su Dpcm. Appello alle imprese: 'Uniamo le forze'

ROMA, 24 OTT - Una riunione è in corso tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte i capi delegazione della maggioranza e i ministri. Sul tavolo le nuove misure che dovrebbero confluire nel Dpcm ma anche la situazione di Napoli dopo gli incidenti di ieri sera.

"Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria - ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea della Cna con un videomessaggio - e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz'altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacità di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti". "Vorrei rivolgervi un appello - ha aggiunto -: uniamo le forze nel segno della reciproca fiducia per cambiare l'Italia, per non lasciare indietro nessuno, le porte del governo rimarranno sempre aperte".