Covid: Costa, ok estensione green pass, ma no bar-ristoranti. Prossima settimana la discussione può arrivare ad una sintesi

ROMA, 16 LUG - Sì all'estensione dell'uso del Green Pass, ma escludendo bar e ristoranti. E' il parere del sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. Il governo, ha aggiunto Costa, potrebbe decidere a breve: "Prevedo che già nella prossima settimana la discussione possa arrivare ad una sintesi e ad una decisione".

"Sento parlare di modello francese, ma semmai si tratta di ampliare il governo italiano - ha affermato -. Per Rsa, matrimoni, stadi, fiere e congressi è già previsto l'utilizzo del green pass in Italia, così come l'obbligo vaccinale per i sanitari. Non credo che siamo nelle condizioni di dover rincorrere qualcuno, dobbiamo fare una valutazione. Estendere l'utilizzo del green pass ad esempio ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza può essere una buona soluzione.

Nei teatri e nei cinema è prevista una limitazione nella capienza, penso che ampliare la capienza e introdurre l'accesso solo con green pass possa essere un'opportunità. Ma arrivare a mettere il green pass per andare al bar o al ristorante stante la situazione attuale mi sembra eccessivo".