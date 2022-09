Covid: Nel crotonese, sequestrate oltre 8.000 mascherine non a norma

Covid: sequestrate oltre 8.000 mascherine non a norma. Operazione della Guardia di Finanza nel crotonese

CROTONE, 08 MAG - Oltre 8.100 mascherine generiche non a norma sono state sequestrate dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone nel corso di un'azione di controllo finalizzata a al contrasto della commercializzati di articoli che violano le norme in materia di sicurezza dei prodotti.



L'operazione è stata condotta dal comparto Anti Terrorismo - Pronto Impiego del Gruppo, a conclusione di attività preliminare di controllo economico del territorio con il ricorso alle banche dati in uso al Corpo e il riscontro dei dati ottenuti tramite sopralluoghi. Il controllo è scattato nei confronti di un supermercato a Isola di Capo Rizzuto, che ha consentito ai finanzieri di constatare la presenza, tra gli scaffali in esposizione, di numerosi imballaggi contenenti mascherine messe in vendita ma prive delle necessarie indicazioni in lingua italiana per i consumatori. L'accertata violazione al Codice del Consumo ha portato al sequestro amministrativo dei prodotti e alla segnalazione, per le sanzioni amministrative, del titolare dell'esercizio alla Camera di commercio.