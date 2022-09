Covid: Dpcm, Speranza, linea dura è necessaria. Non possiamo permetterci nuove recrudescenze

ROMA, 05 DIC - La cosiddetta 'linea dura' nelle misure anti Covid-19 è una scelta necessaria per evitare nuove recrudescenze: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a SkyTg24. "Penso che la linea dura sia la linea necessaria: non possiamo permetterci una recrudescenza ulteriore, non vogliamo vedere i nostri presidi sanitari in una difficoltà assoluta, nè vedere medici e operatori sanitari in difficoltà, non vogliamo vedere questo numero purtroppo molto alto di decessi crescere ancora".



"Siamo ben consapevoli dei sacrifici che chiediamo, stiamo chiedendo - ha detto ancora Speranza - sacrifici importanti in una fase dell'anno delicata come quella delle festività natalizie, ma se abbassiamo la guardia rischiamo di trovarci in gennaio-febbraio, nella fase di start up di una vaccinazione importante, che ci porterà finalmente fuori da questa crisi, con una nuova recrudescenza, e questo non possiamo permettercelo. Nella consapevolezza delle difficoltà, siamo convinti che sia la scelta migliore per il Paese".