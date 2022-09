Covid: Gasparri, cacciare Conte e grillini irresponsabili. "Cotticelli sconcertante ma peggiore tutti presidente Consiglio".

CATANZARO, 07 NOV - "Amico e difensore dell'Arma dei Carabinieri, come tutti ho visto con sconcerto il video del generale Cotticelli. La verità è che non è vero che uno vale uno e ognuno deve fare il suo mestiere".

Lo afferma, in una dichiarazione, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Si può essere ottimi ufficiali - prosegue Gasparri - ma non altrettanto capaci nel gestire la sanità e peggio ancora la comunicazione. Ma il peggiore di questa vicenda si chiama Giuseppe Conte, un incapace irresponsabile. È lui con il suo governo e i suoi ministri che avevano fatto quella nomina. È inutile che adesso si erga a moralista.

Lo scandalo d'Italia non sono soltanto persone non adeguate che vanno rimosse come in questo caso, ma quelli che scelgono gli incapaci. Conte non può fare il moralista, si dovrebbe chiudere in uno sgabuzzino e battersi il petto. Bisogna cacciare Conte, non soltanto quelli che lui ha lottizzato. Bisogna cacciare i grillini, che hanno fatto all'Italia più danni di qualsiasi altra cosa. Conte è il loro capo ed è il re degli ipocriti e degli inadeguati. Gli incapaci li ha imposti lui".