Covid: Isola Capo Rizzuto, supermercati chiusi la domenica. Ordinanza sindaco, stop a parchi e vendita ambulante.

ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 23 OTT - Supermercati chiusi la domenica, parchi e giardini chiusi fino al 10 novembre, stop ai mercati ed alla vendita ambulante.

Sono queste le misure disposte dal sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga per contenere l'emergenza epidemiologica nel territorio dove, nell'ultima settimana, i casi di persone positive al virus sono passati da 0 a 9 in due giorni. Dal lunedì 26 ottobre e fino al 10 novembre, per ordine del sindaco, resteranno chiusi tutti i parchi pubblici, non si svolgeranno i mercati cittadini e sarà vietata la vendita itinerante ed ambulante, mentre saranno consentite le consegne a domicilio.

I supermercati resteranno chiusi la domenica, mentre negli altri giorni saranno obbligati a contingentare gli ingressi per evitare sovraffollamenti ed ad effettuare la misurazione della temperatura di tutti coloro che entreranno.

L'ordinanza del sindaco di Isola prevede, inoltre, il divieto di ingresso e stazionamento dalle 21 alle 5 in piazza Duomo e nelle aree limitrofe. È vietato stazionare negli spazi pubblici dove è più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea.

Dalle 21 alle 7 sono inoltre vietati intrattenimenti musicali di qualsiasi forma all'interno ed all'esterno di esercizi pubblici, circoli privati e strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.