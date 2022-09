Covid: mappe Ecdc, un’altra regione si aggiunge in "Zona Rosso Scuro". I dettagli

Covid: mappe Ecdc, un’altra regione si aggiunge in rosso scuro. Incidenza contagio si abbassa in Provincia Bolzano

BRUXELLES, 18 MAR - Il Piemonte si aggiunge a Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e Provincia di Trento tra le aree ad alta incidenza di contagio Covid, colorate in rosso scuro nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Torna al rosso la Provincia di Bolzano.



Sardegna e Val d'Aosta si confermano le aree a incidenza più bassa sul territorio nazionale, di colore arancione. Nel resto d'Europa, continua a migliorare la situazione nella penisola iberica, resta stabile in Francia, con la percentuale più alta delle infezioni a nord al confine con il Belgio e al sud alla frontiera con l'Italia. Nell'est Europa, i focolai in Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria si espandono in direzione della Polonia.