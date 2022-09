Covid: nuovo caso positivo a Taverna, negativi familiari. Lo ha comunicato il sindaco Tarantino in diretta Facebook.

TAVERNA, 28 OTT - Nuovo caso di positività al Covid 19 a Taverna. A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco del comune presilano Sebastiano Tarantino con una diretta su facebook.

"Mi sono sentito telefonicamente con la famiglia della nostra concittadina - ha detto Tarantino - che ha confermato l'esito del tampone effettuato in una struttura privata del capoluogo, da cui è emersa la positività. Anche i familiari più stretti hanno effettuato test che, per fortuna, hanno avuto esito negativo. La persona contagiata si trova attualmente in isolamento ed è seguita dal medico di famiglia che è in contatto con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. A lei vanno gli auguri di una pronta guarigione".

Rivolgendosi ai propri concittadini il sindaco di Taverna ha lanciato un appello "affinché - ha detto - prevalga il senso di responsabilità da parte di tutti nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, dell'uso corretto della mascherina e dell'igienizzazione frequente delle mani".