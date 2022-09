Covid: positive a Vibo due studentesse, tamponi a compagni sospese scuole "Murmura" "Vespucci"

VIBO VALENTIA, 01 OTT - Sono entrambe positive le due figlie dell'uomo di Vibo Marina risultato colpito da infezione da Covid-19. L'esito del tampone è stato comunicato questo pomeriggio dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria.



Adesso saranno effettuati i tamponi anche ai compagni delle due alunne che frequentano due diversi istituti: la scuola "Murmura" a Vibo Valentia e l'istituto "Vespucci" di Vibo Marina; classi che già ieri sono state sospese in via precauzionale in attesa degli accertamenti sanitari specifici sulle bambine.