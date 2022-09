Covid: Rasi, decessi più alti della media, aprire riflessione. Vaccino obbligatorio per alcune categorie più esposte a rischio.

ROMA, 04 DIC - "Bisogna iniziare a vedere se c'è un approccio omogeneo sul territorio italiano, perché questo numero è effettivamente più alto della media europea. Una riflessione va fatta senz'altro".

Così Guido Rasi, past president dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), commenta l'alto numero dei decessi causati dal Covid-19, che ieri ha toccato quota 993, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Rispetto alle misure da tenere nelle prossime settimane, Rasi afferma: "Ora l'unica alternativa è mantenere le misure anche durante le vacanze. Non ci sono altre scelte".

Quanto invece all’obbligatorietà del vaccino contro il Sars-Cov-2, su cui si discute per aumentare la copertura nella popolazione, l'ex numero uno dell'ente regolatorio europeo commenta: "renderei obbligatorio il vaccino per alcune categorie particolarmente esposte al rischio, per tutte le altre no". Per convincere gli scettici, ha concluso, è fondamentale "spiegare i dati e informare bene i cittadini".