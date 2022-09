Covid: record contagi, quasi 25 mila. Vittime sono 205

ROMA, 28 OTT - Nuovo record per i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 24.991 (ieri erano 21.994). I morti sono 205 (ieri erano 221), secondo i dati del ministero della Salute.

È record assoluto di tamponi realizzati in 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono stati 198.952, oltre 24 mila in più di ieri. Stabile al 12,5% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati.

Sono 7.558 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, per la regione il dato più alto da sempre. Segue il Piemonte con oltre 2.800 casi, la Campania con 2.427 e il Veneto con 2.123 nuovi contagiati. Il Lazio ne registra 1.963. La regione con il minore incremento è il Molise con 19 casi.