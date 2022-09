Covid: Roseto Capo Spulico, stop didattica in presenza. Ordinanza sindaco: dati confermano maggiore

Covid: Roseto Capo Spulico, stop didattica in presenza. Ordinanza sindaco: dati confermano maggiore circolazione virale

ROSETO CAPO SPULICO, 07 FEB - Attività didattica in presenza sospesa, fino a nuova disposizione, nelle scuole di ogni ordine e grado di Roseto Capo Spulico. Lo ha disposto un'ordinanza del sindaco Rosanna Mazzia. Nell'atto, il primo cittadino, considerato che i dati sul territorio comunale di Roseto confermano una maggiore circolazione virale, che rende difficoltosa l'attività di contact - tracing, nonché il potenziale contatto di alcuni alunni con soggetti risultati positivi al test antigenico.



La decisione è stata adottata - ha reso noto il primo cittadino - sentita la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Amendolara - Oriolo - Roseto Capo Spulico, Magda Berloco, e acclarata la necessità di garantire la pubblica incolumità degli alunni e degli operatori delle scuole presenti sul territorio comunale.



"E' un provvedimento - ha detto il sindaco Rosanna Mazzia - che prendo davvero a malincuore, ma in queste circostanze è necessario garantire e tutelare la salute dei nostri ragazzi e del personale scolastico. A oggi risultano 5 casi di positività al coronavirus a seguito di test antigenico rapido sul territorio comunale. A tutti loro, e alle loro famiglie, auguriamo - ha concluso - di poter tornare presto alla normalità".