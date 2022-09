Covid: sacerdote positivo, chiude chiesa a Lamezia Terme. Altro prete in autoisolamento in attesa del tampone

LAMEZIA TERME, 12 DIC - La chiesa di San Domenico a Lamezia Terme, in via precauzionale, è stata chiusa al culto perché un sacerdote è risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto ad un primo tampone.

L'altro religioso, in attesa di sottoporsi al tampone, ha deciso di mettersi in isolamento. Questo ha comportato la chiusura della parrocchia per effettuare tutti i controlli del caso e poter riaprire al culto la chiesa nella massima sicurezza.

"Non vi è' alcun dubbio che stiamo vivendo una inaspettata ed imprevedibile situazione di crisi che sta attraversando il mondo intero - affermano dalla Diocesi - e che necessita più che mai di solidarietà e vicinanza nei confronti di chi è colpito da questo virus da cui nessuno è immune. In questo momento di difficile prova, siamo accanto a chi soffre ed alle loro famiglie che affidiamo quotidianamente alle nostre preghiere nella speranza che presto si possa mettere la parola fine ad un fase complessa per il mondo intero.

Ci troviamo nel periodo dell'Avvento - concludono dalla Diocesi - che rappresenta la preparazione per la Nascita del Bambino. Il nostro augurio è che sia per tutti noi un cammino di attesa per poter rinascere a nuova vita". (Ansa)