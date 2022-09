Covid. Sellia Marina. Il Sindaco Francesco Mauro "APPELLO ALLA COMUNITÀ"

SELLIA MARINA (CZ) 29 OTT - (L’appello del Sindaco Francesco Mauro ai suoi concittadini). Carissimi Concittadini, nella nostra Comunità ci sono alcuni nostri Amici in quarantena che hanno contratto il Virus per "contagio di ritorno"; altri Amici sono in quarantena domiciliare volontaria in attesa di tampone perché sono stati a contatto con persone risultate positive.

Esprimo loro sentimenti di affetto e vicinanza augurandogli una pronta guarigione.

Il Virus, dunque, praticamente, è di fatto in mezzo a Noi e si sta diffondendo molto velocemente come mai era accaduto finora!

Anche nei paesi a Noi vicini, sono stati accertati diversi casi di Coronavirus sia asintomatici che con sintomi.

Lo scenario dell'evoluzione della pandemia, Mi suggerisce di fare un APPELLOALLACOMUNITA'!

ESORTO TUTTI E CIASCUNO AD ASSUMERE UN COMPORTAMENTO SEMPRE PIÙ RESPONSABILE ED ESSERE MOLTO PRUDENTI!

Pertanto, INVITO TUTTI VOI a:

USARE TUTTE LE CAUTELE ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SUGGERITI DAGLI ESPERTI (Mascherine, Distanziamento sociale, Igienedelle Mani).

NON FREQUENTARE LUOGHI DI ASSEMBRAMENTO.

USCIRE E SPOSTARSI SOLO PER MOTIVI DI EFFETTIVA NECESSITA'.

PRESTARE TANTA ATTENZIONE, SOPRATUTTO, NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI, DELLE PERSONE AMMALATE, DEI BAMBINI.

Il Sottoscritto, coadiuvato dal Comando della Polizia Locale, è in continuo contatto con l'ASP, con le Forze dell'Ordine, con i Medici di base e con i colleghi Sindaci, per monitorare e valutare l'evolversi della situazione ed adottare ogni provvedimento necessario per salvaguardare l'incolumità di Tutti.

Noi Istituzioni ci siamo! Abbiamo però bisogno della Vostra collaborazione!

Questo Virus, tanto invisibile quanto pericoloso, purtroppo, non lo possiamo sconfiggere singolarmente! In attesa del vaccino, il Coronavirus lo possiamo contrastare SOLO se TUTTI assumiamo comportamenti responsabili e rispettiamo le indicazioni che ci sono state suggerite dagli esperti.

Certo della Vostra collaborazione, estendo a Tutti Voi un forte abbraccio.

Il Vostro Sindaco

Francesco Mauro