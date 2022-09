COVID: Sindaco Abramo dispone chiusura di alcune scuole: ecco il dettaglio

Il sindaco Sergio Abramo ha disposto la chiusura dal 28 ottobre al 2 novembre compreso dei plessi scolastici Patari, Rodari e Gagliardi (Via Carbonari e Via Mottola D’Amato) dell’Istituto Comprensivo Patari-Rodari e delle classi di scuola secondaria di primo grado ubicate presso il Liceo Classico Galluppi.

L’ordinanza è stata adottata, su segnalazione dell'Asp di Catanzaro, per consentire, a scopo precauzionale, gli interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici ed il tracciamento e l’effettuazione dei tamponi da parte delle Autorità Sanitarie competenti a seguito di alcuni casi accertati di positività al covid-19.

Conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, è stata disposta l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato. Con il provvedimento il sindaco si è riservato la facoltà di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.