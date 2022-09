Sanità calabrese: Il Sindaco Francesco Mauro (Italia Viva) a Roma per incontrare il Governo

Sindaco Francesco Mauro: Sanità calabrese... Giovedì a ROMA!

SELLIA MARINA 14 NOV - Sanità Calabrese...Giovedì a ROMA! Hanno impiegato 9 mesi (praticamente un parto) solamente per decidere dove fare i reparti non-Covid! Non bisogna più attendere! la sanità calabrese ha gravi deficienze strutturali con personale e strutture sottodimensionate, una sanità impreparata ad affrontare l'emergenza sanitaria in corso e quelle che potrebbero arrivare!

i nostri eroi, medici e operatori sanitari, sono quotidianamente impegnati a salvare vite umane mettendo a rischio la propria vita, perché costretti a lavorare senza le più elementari condizioni di sicurezza! Le assunzioni di medici e infermieri di queste ore, sono una "chiamata alle armi" per pochi mesi (contratto da precari fino 31 gennaio 2021) e poi? che sarà di loro?

Stabilizzazione subito a tempo indeterminato!



È un dovere morale e di giustizia! Chi vince la guerra merita di continuare a lavorare!

Un debito da 200 milioni di euro da cancellare immediatamente!

Le risorse per fare tutto ciò ci sono! È il Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità detti anche fondo salva-Stati)!



Sono disponibili 37 miliardi, un prestito della comunità europea che puo' essere speso nella sanità e che solo le incomprensibili quanto irresponsabili posizioni ideologiche di qualche partito, bloccano il governo! inaccettabile!!!



Giovedì 19 sarò a Roma insieme agli altri sindaci e amministratori calabresi per rappresentare al governo la situazione della sanità calabrese e per chiedere di aderire al Mes e sbloccare subito le

risorse che servono alla Calabria!



Il Sindaco Francesco Mauro