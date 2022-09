Covid: tre sanitari positivi in ospedale Vibo, in quarantena. Trenta sanitari di vari reparti i primi a vaccinarsi il 27/12

VIBO VALENTIA, 23 DIC - Tre sanitari in servizio fino a 48 ore addietro al pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia sono risultati positivi all'infezione da Covid. Negativi, invece, i tamponi ai quali si erano sottoposti i loro colleghi. I tre positivi sono attualmente in quarantena obbligatoria ma fino all'esito dell'esame molecolare hanno lavorato - come da prassi - seppur con le massime precauzioni. Ad ogni modo il test verrà ripetuto sugli altri medici nei prossimi giorni. "La situazione è comunque sotto controllo - ha affermato il dirigente del Pronto Soccorso, Vincenzo Natale - in quanto sono state adottate tutte le precauzioni necessarie e il personale che sta continuando ad operare, e risultato negativo al tampone, lo sta facendo in assoluta sicurezza". Nelle settimane passate erano stati colpiti dal coronavirus oltre una dozzina tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari (otto in una sola volta) in servizio nel blocco operatorio. Sul fronte dei vaccini saranno una trentina (ma il numero di questa prima tranche potrebbe raggiungere anche quota 40 a seconda dell'invio delle dosi) le prime persone del Vibonese alle quali, il 27 dicembre prossimo in occasione del "Vaccine day". Si tratta di primari e medici dei vari reparti e di personale infermieristico operante nelle strutture ospedaliere del territorio