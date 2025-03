Cremonese-Catanzaro, Caserta: "Senza Iemmello perdiamo tanto" – Grande esodo giallorosso atteso allo Zini (Video)

Caserta alla vigilia di Cremonese-Catanzaro: "Sfida affascinante, ma senza Iemmello perdiamo tanto"





Alla vigilia di Cremonese-Catanzaro, mister Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa analizzando la sfida contro una delle squadre più attrezzate della Serie B. Il match in programma allo Zini si preannuncia un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, con i giallorossi che dovranno fare i conti con l'assenza di Pietro Iemmello, il leader tecnico della squadra.





Una sfida da giocare a viso aperto





La Cremonese, partita con ambizioni di promozione diretta, si trova ora a lottare per un piazzamento nei playoff, proprio come il Catanzaro. Mister Caserta è consapevole del valore dell’avversario ma crede che i suoi possano giocarsela alla pari:

"Sarà una partita difficile ma affascinante, di quelle che rendono bello il calcio. La classifica dice che possiamo giocarcela a viso aperto e così faremo. Abbiamo preparato la gara come ogni settimana, sapendo che ci saranno momenti di difficoltà da affrontare con lo spirito giusto e momenti in cui dovremo imporre il nostro gioco."





L’assenza di Iemmello e il rientro di Quagliata





Uno dei temi più caldi è l'assenza di Pietro Iemmello, capitano e capocannoniere del Catanzaro. Caserta non nasconde l'importanza del suo forfait:

"Perdiamo tanto, perché Pietro è il nostro riferimento offensivo, un giocatore che sa legare il gioco e rifinire l'azione. Non solo, è anche il simbolo di questa squadra e della città. Ma abbiamo in rosa giocatori con altre caratteristiche e dobbiamo farci trovare pronti."





A compensare, almeno in parte, ci sarà il ritorno di Quagliata, che tornerà a presidiare la fascia sinistra:

"Il suo rientro ci darà un contributo importante, perché è un giocatore che sa dare spinta e qualità sulla corsia."





La Cremonese e le sue contraddizioni





Analizzando l’avversario, Caserta ha sottolineato come la Cremonese sia una squadra dalle grandi potenzialità, ma anche da numeri contraddittori:

"Parliamo della seconda squadra per possesso palla in Serie B, che crea tantissimo ma finalizza meno di quanto dovrebbe. Concede pochi tiri agli avversari, ma subisce più gol rispetto alla scorsa stagione. I dati danno indicazioni, ma nel calcio conta la qualità dei giocatori e loro ne hanno tanta. Stroppa è uno degli allenatori migliori della categoria, ha sempre fatto giocare bene le sue squadre e lo sta dimostrando anche quest'anno."





Soluzioni offensive: Buso più avanzato?





Con Iemmello fuori, resta da capire chi lo sostituirà e se il Catanzaro cambierà approccio offensivo. Caserta non si sbilancia:

"Ho diverse opzioni. Abbiamo Buso, Biasci, La Mantia e Pittarello. Buso? Potrebbe giocare più avanzato, è una soluzione che valuterò fino all’ultimo."





Alla domanda su eventuali modifiche tattiche, il tecnico giallorosso lascia aperta la possibilità di un cambiamento:

"Iemmello ha caratteristiche uniche, pochi giocatori in Serie B sanno legare il gioco come lui. Abbiamo lavorato su soluzioni diverse, ma deciderò in base a chi sceglierò di far giocare."





L'importanza dell’equilibrio mentale nel finale di stagione





Con la fase decisiva del campionato alle porte, Caserta sottolinea l’importanza dell’equilibrio mentale:

"Non c’è mai leggerezza in partite del genere. Non abbiamo l’ansia di chi deve salvarsi, ma ogni sfida porta con sé la tensione di dover dare il massimo. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, e questo ci aiuta a prepararci al meglio."





Infine, aggiornamenti su Compagnon, reduce da un infortunio:

"Non sta ancora benissimo, ha ripreso ad allenarsi a fasi alterne e deve convivere con il dolore. È un giocatore che fa della forza fisica una delle sue qualità migliori e quando non è al 100% fatica a esprimersi al meglio."





Verso il grande esodo giallorosso





Anche a Cremona il Catanzaro non sarà solo:

"I nostri tifosi sono incredibili, ci seguono sempre e anche domani si prevede un grande esodo. Il loro calore è una spinta in più per dare il massimo in campo."





Domani alle ore 16:15, il Catanzaro scenderà in campo allo Zini per una sfida che potrebbe dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre.





