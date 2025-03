Mister Stroppa: "La Cremo ha tutto per cambiare marcia" alla vigilia di Cremonese-Catanzaro (Video)

La Cremonese si prepara a un match cruciale contro il Catanzaro, uno scontro diretto che potrebbe ridefinire le ambizioni di entrambe le squadre in chiave playoff. Alla vigilia della sfida, Giovanni Stroppa ha analizzato il momento della sua squadra, tra errori da correggere e fiducia nelle potenzialità del gruppo.





Un'occasione per rilanciarsi





"All'inizio abbiamo preso questa situazione come una promessa, ma ripensandoci bene potrebbe suonare anche come una minaccia. Alla fine, cos'è? Entrambe le cose. Perché lasciare per strada tanti punti è un dispiacere enorme, ma la squadra sta bene, è mentalizzata, determinata e concentrata. Lavora con grande intensità e ora dobbiamo portare questo in campo senza pause o errori gratuiti." ha dichiarato il tecnico grigiorosso.





Il match contro il Catanzaro si preannuncia equilibrato, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. L'avversario, pur avendo cambiato guida tecnica e filosofia di gioco dopo l'era Vivarini, si sta confermando a livelli importanti. "Il Catanzaro è una squadra forte, come lo era l'anno scorso. Fabio Caserta ha fatto un lavoro eccezionale, e si parla poco di lui, ma merita tanti complimenti per aver mantenuto competitiva la squadra nonostante i cambiamenti."





Dove migliorare? Attacco e difesa sotto esame





Uno dei nodi da sciogliere per la Cremonese riguarda il numero di reti segnate e la tenuta difensiva. "L'attacco che segna meno è il nostro trend. Anche l'anno scorso eravamo tra le squadre che creavano di più, ma avevamo forse maggiore attenzione. Ora non possiamo concedere errori gratuiti, e l'aspetto difensivo è determinante." ha spiegato Stroppa.





Un altro tema caldo riguarda la personalità della squadra. "C'è una differenza tra carattere e personalità. In questi due anni abbiamo mostrato qualche limite sotto questo aspetto. Abbiamo leader tecnici, ma non sempre chi prende in mano la squadra lo fa con la voce alta. Bisogna stimolare continuamente il gruppo e lavorare per evitare cali di concentrazione."





Scelte di formazione e recuperi importanti





In vista del match, Stroppa ha già le idee chiare su chi prenderà il posto di Franco Vásquez: "Per domani so chi giocherà, mentre per il futuro quel ruolo è di Vásquez, e a Palermo potrebbe essere disponibile."





Sul ballottaggio tra Barbieri e Zanimacchia, il tecnico ha chiarito: "Uno dei due partirà titolare, l'altro subentrerà. Zanimacchia ha avuto una flessione per problemi ai tendini rotulei, ma ora sta bene e lo ha dimostrato con una prestazione importante e un gol."





Infine, su un curioso dato statistico che vede la Cremonese ultima per rigori ricevuti, Stroppa ha risposto con un pizzico di ironia: "Siamo tra le squadre che toccano più palloni in area. Questo dimostra che vogliamo segnare, non cercare rigori. Preferisco uno che tira in porta piuttosto che uno che cerca il penalty."





Verso il match





Con Valzania e Vásquez assenti, la Cremonese dovrà fare affidamento su un gruppo motivato e pronto a dare battaglia per conquistare punti fondamentali. La sfida contro il Catanzaro rappresenta un crocevia importante: un successo potrebbe dare nuovo slancio alle ambizioni della squadra di Stroppa, che vuole dimostrare di poter cambiare marcia nel momento decisivo della stagione.