Cremonese, è Serie A: battuto lo Spezia 3-2 nella finale playoff di ritorno

Finale playoff Serie B: De Luca trascina Stroppa in A. Lo Spezia si sveglia troppo tardi

Spezia – Cremonese 2-3 | Finale playoff Serie B

Il campionato di Serie B si chiude con una partita incredibile: la Cremonese vince 3-2 sul campo dello Spezia e conquista la promozione in Serie A, tornando nella massima serie a due anni di distanza. Un match da brividi, pieno di emozioni e ribaltamenti, che ha premiato i grigiorossi di Giovanni Stroppa al termine di una stagione difficile ma coronata nel migliore dei modi.

La cronaca: una finale da batticuore

La Cremonese si presentava a La Spezia con un unico risultato disponibile dopo lo 0-0 dell’andata: vincere. Missione compiuta grazie a una prestazione coraggiosa e cinica. De Luca, protagonista assoluto della serata, ha aperto le danze nel primo tempo con una rete d’autore su assist di Vazquez, che più tardi ha messo il suo zampino anche sul secondo gol: corner battuto da Vandeputte, stacco imperioso di Collocolo e deviazione decisiva di Vazquez a ingannare Gori per il 2-0.

Nel secondo tempo, con lo Spezia in difficoltà, la Cremonese ha chiuso i conti: Azzi fugge sulla sinistra, Gori respinge la sua conclusione ma De Luca è il più lesto a ribadire in rete per il 3-0. Sembrava finita, ma lo Spezia ha avuto un sussulto d'orgoglio: Francesco Pio Esposito, servito dal fratello Salvatore, ha accorciato le distanze, e poco dopo Vignali, con un preciso piazzato, ha riaperto incredibilmente i giochi.

Il finale è stato tesissimo: Vignali è stato espulso per un fallo su Folino dopo il check al VAR e, in pieno recupero, anche Nasti ha visto il rosso. Nonostante l'assalto finale dello Spezia, la Cremonese ha retto e, al triplice fischio, è esplosa la festa.

Le reazioni: emozione e orgoglio

De Luca: "Serie A? Uno dei miei sogni"

Manuel De Luca, grande protagonista con una doppietta, non ha nascosto la sua emozione:

"Emozione fortissima. La volevamo a tutti i costi. Dopo il rigore sbagliato ho avuto una forza dentro incredibile. Abbiamo lavorato benissimo tutto l'anno e non abbiamo mollato. Questa promozione è un sogno che si avvera. Ero sicuro che sarebbe stata la mia serata. E poi Stroppa ci aveva promesso una grigliata se facevamo tre gol… gliel’ho ricordato subito!"

Stroppa: "Sembrava chiusa ma la stavamo compromettendo"

Giovanni Stroppa ha commentato a caldo la partita ai microfoni di DAZN:

"Sembrava chiusa e la stavamo compromettendo, ma la squadra ha dimostrato un grande cuore. Nonostante le difficoltà e l'esonero, siamo riusciti a rimettere insieme i pezzi e costruire qualcosa di bello. Questa è una promozione di tutti, dai giocatori allo staff. De Luca è stato straordinario, e Vazquez ha fatto la differenza con la sua qualità. Futuro? Non so ancora, ora ci godiamo la festa."

Spezia: lacrime e applausi

Dall'altra parte, lo Spezia ha chiuso tra le lacrime e gli applausi dei propri tifosi. I liguri avevano a disposizione due risultati su tre, ma sono crollati proprio sul più bello. Luca D'Angelo, dopo aver perso una finale playoff contro Stroppa già nel 2022 con il Pisa, deve arrendersi ancora una volta.

I protagonisti della finale

Manuel De Luca : due gol pesantissimi e una prestazione da leader. Franco Vazquez : l’esperienza e la classe al servizio della squadra nei momenti chiave. Francesco Pio Esposito : il gol della speranza spezzina non è bastato. Vignali : da eroe a espulso, il simbolo del finale drammatico dello Spezia.



La festa grigiorossa

La Cremonese ha celebrato il ritorno in Serie A sotto il settore ospiti gremito: cori, bandiere e un Giovanni Stroppa portato in trionfo dai suoi giocatori. Un trionfo che chiude nel migliore dei modi un’annata piena di ostacoli.

Le formazioni iniziali

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Pio Esposito, Di Serio.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez.

Arbitro: Colombo.

Dove vedere la finale

La sfida Spezia-Cremonese è stata trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con aggiornamenti in tempo reale su Gazzetta.it.

