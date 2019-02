Criminalità: operazione denominata "Far West" dei carabinieri nel Gargano, arresti

FOGGIA, 8 FEBBRAIO - Dalle prime ore del mattino i carabinieri stanno eseguendo arresti e perquisizioni sulla costa settentrionale del Gargano, nel foggiano. L’attività rappresenta il corollario di una complessa indagine, coordinata dalla procura di Foggia, che ha individuato e colpito un gruppo di pericolosi criminali in ascesa, con importanti collegamenti con le cosche mafiose della zona, dediti al controllo dello spaccio di stupefacenti, a gravi danneggiamenti di esercizi commerciali mediante l'uso di esplosivo, furti aggravati e altro. Contestato anche un tentato furto ai danni di un istituto di credito mediate la tecnica "della marmotta". Maggiori particolari sull'operazione, convenzionalmente denominata "Far West", e su altre misure cautelari nei confronti di tre persone eseguite contestualmente a Cerignola e San Giovanni Rotondo, verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terra' in mattinata negli uffici della procura di Foggia.