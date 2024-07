“Crisalide: Dentro la Violenza di Genere”: un titolo che risuona come un richiamo alla coscienza, un invito a scrutare oltre le apparenze e ad immergersi nelle profonde acque della realtà. Francesco Augello e Teresa Messina, con la loro opera, ci conducono in un viaggio che va al di là delle statistiche e dei freddi numeri, per abbracciare le storie umane, le sofferenze e le speranze di chi ha vissuto sulla propria pelle la violenza di genere. Un libro dove conlfuiscono diverse discipline e diversi tratti della violenza che le donne continuano a subire, ma anche quanto la politica, nel tempo, ha saputo realizzare e quanto rimane ancora da realizzare. Un volume che si presta a molteplici letture, un saggio scientifico per chi vuol comprendere e andare oltre l'ovvietà e la triste cronaca quotidiana.

Dettagli del volume:

Anno di edizione: 2024

Area tematica: Psicologia

Autore: Francesco Augello, Teresa Messina

Collana: Psicologia dei comportamenti e della devianza

Numero di pagine: 336

ISBN: 979-12-5984-596-2

Link alla casa editrice:

https://www.armandoeditore.it/catalogo/crisalide/