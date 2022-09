Crolla costone roccia ad Amantea, coinvolte abitazioni. Intervento dei Vvf

MANTEA, 19 GEN - Dalle 13:30 i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre e unità cinofile ad Amantea per il crollo di un costone roccioso tra due edifici in viale Indipendenza, appena dentro il centro cittadino.

Dopo aver svolto con squadre cinofile battute di ricerca sull'area del cedimento, è stata esclusa la presenza di persone coinvolte nella frana.

In aggiornamento

Italgas, area è in sicurezza

"Tecnici hanno sospeso erogazione per riparare condotta"

"I tecnici del Pronto intervento dei Italgas sono al lavoro ad Amantea, dove il crollo di un costone di roccia ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione". Lo riferisce un portavoce della società. "Accorsi tempestivamente sul posto - precisa il portavoce - i tecnici hanno riportato in sicurezza l'area e sospeso temporaneamente l'erogazione a circa 48 utenze per procedere alla riparazione della condotta danneggiata".