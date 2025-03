Crotone, controlli sul demanio marittimo: scoperta officina abusiva e gestione illecita di rifiuti

CROTONE, 29 MAR. - Proseguono con intensità i controlli mirati alla tutela del demanio marittimo e al rispetto delle normative ambientali, condotti nel territorio del Comune di Crotone. Le verifiche, che si concentrano sugli immobili demaniali destinati ad attività commerciali, hanno portato alla luce nuove irregolarità. In particolare, l’attenzione degli inquirenti si è focalizzata su un immobile demaniale utilizzato come autolavaggio e officina meccanica. Durante l’ispezione, è emerso che l’attività era priva della necessaria concessione demaniale marittima, condizione essenziale per l’occupazione legittima dell’area.

Ma le criticità non si sono fermate al solo aspetto amministrativo: gli accertamenti hanno infatti rilevato gravi violazioni anche sul fronte ambientale. L’attività, secondo quanto riferito dagli organi preposti, gestiva in maniera illecita i rifiuti prodotti, contravvenendo alle disposizioni di legge in materia di tutela ambientale.

A seguito delle irregolarità riscontrate, il titolare dell’esercizio è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per rispondere di diverse ipotesi di reato, sia di natura demaniale che ambientale.

Parallelamente, è stata attivata la procedura amministrativa per il recupero degli indennizzi dovuti all’erario: la competente Autorità per la gestione del demanio marittimo è stata incaricata della quantificazione delle somme da riscuotere, a fronte dell’occupazione abusiva dell’area. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli che mira a contrastare l’uso irregolare delle aree pubbliche e a garantire il rispetto delle normative ambientali, a tutela del territorio e del patrimonio collettivo.