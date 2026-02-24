Cybercrime Film Festival al Politeama di Catanzaro: cinema e scuola insieme per educare alla legalità digitale

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Cybercrime Film Festival a Catanzaro: cinema, giovani e legalità digitale al centro del nuovo progetto culturale.

Un festival per educare alla sicurezza online attraverso il linguaggio del cinema

È stato presentato ufficialmente a Catanzaro il Cybercrime Film Festival, un’iniziativa innovativa dedicata alla media education, alla legalità digitale e alla prevenzione dei rischi legati all’uso delle tecnologie. Il progetto vede come partner principale il Teatro Politeama Mario Foglietti e si propone come un percorso culturale e formativo rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Promosso dal Co.Re.Com. Calabria, presieduto da Fulvio Scarpino, il Festival è realizzato con la compartecipazione della Calabria Film Commission, guidata da Anton Giulio Grande, il supporto dell’Assessorato regionale alla Legalità rappresentato dall’On. Antonio Montuoro e il patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Fondazione Politeama.

Non si tratta di una semplice rassegna cinematografica, ma di un progetto educativo strutturato che utilizza il linguaggio audiovisivo per sensibilizzare su temi cruciali come cybercrime, cyberbullismo, tutela dei minori online e uso consapevole dei social media.

Antonietta Santacroce direttrice artistica del Festival

La Sovrintendente del Teatro Politeama, Antonietta Santacroce, che ricoprirà anche il ruolo di Direttore Artistico del Cybercrime Film Festival, ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa.

Secondo Santacroce, il Festival rappresenta uno strumento concreto per entrare nelle scuole e dialogare direttamente con studenti e famiglie, aiutandoli a comprendere rischi e responsabilità della dimensione digitale.

«Non una passerella, ma un progetto capace di incidere realmente nella società — ha evidenziato — offrendo strumenti utili per orientarsi nel mondo online e prevenire comportamenti pericolosi o inconsapevoli».

Un percorso formativo per studenti, università e accademie

Dal 1° marzo al 1° settembre 2026, studenti delle scuole secondarie, universitari e allievi delle accademie potranno realizzare cortometraggi dedicati ai temi del cybercrime, della fragilità psicologica, della sicurezza online e della legalità digitale.

Il coinvolgimento dei giovani sarà totale:

Produzione dei film

Partecipazione attiva alla selezione tramite i social

Proiezioni pubbliche

Laboratori educativi

Momenti di confronto con esperti

La manifestazione culminerà nella prima decade di dicembre 2026 presso il Teatro Politeama di Catanzaro, trasformando la città in un punto di riferimento nazionale per la riflessione sui rischi della rete.

Tutti le istituzioni coinvolte

Alla presentazione ufficiale, svoltasi presso la Cittadella Regionale della Calabria, hanno preso parte numerose figure istituzionali e rappresentanti del mondo culturale:

Fulvio Scarpino , Presidente Co.Re.Com. Calabria

, Presidente Co.Re.Com. Calabria Anton Giulio Grande , Presidente Calabria Film Commission

, Presidente Calabria Film Commission On. Antonio Montuoro , Assessore regionale alla Legalità

, Assessore regionale alla Legalità Nicola Fiorita Sindaco di Catanzaro

Sindaco di Catanzaro Antonietta Santacroce, Sovrintendente Teatro Politeama e Direttore Artistico del Festival

Il progetto gode inoltre del sostegno delle principali istituzioni regionali e nazionali impegnate nella regolamentazione e nella promozione della comunicazione responsabile.

Cinema e teatro come strumenti di prevenzione e cittadinanza digitale

Il Teatro Politeama sostiene con convinzione l’iniziativa, riconoscendo al cinema e alle arti performative un ruolo fondamentale nella formazione civica.

L’obiettivo è chiaro: utilizzare la cultura come mezzo per costruire una società più consapevole, capace di affrontare le sfide della trasformazione digitale senza sottovalutare i pericoli legati a cyberbullismo, truffe online, manipolazione dei dati e dipendenze digitali.

Oggi più che mai, iniziative come il Cybercrime Film Festival dimostrano come la cultura possa diventare uno strumento concreto di prevenzione, responsabilità e crescita collettiva.

Catanzaro protagonista della cultura digitale in Italia

Con questo progetto, Catanzaro si candida a diventare un polo nazionale per la riflessione su tecnologia, sicurezza e comunicazione responsabile. Il Festival rappresenta infatti un ponte tra istituzioni, scuola, università e mondo creativo, con l’obiettivo di costruire una nuova consapevolezza digitale nelle giovani generazioni.

Il Cybercrime Film Festival non racconterà solo storie sul grande schermo: contribuirà a scriverne una nuova, fatta di educazione, partecipazione e legalità.