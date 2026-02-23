Cerca

Eventi Lazio Roma

A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”. Al Teatro Prati il classico di Scarpetta per la regia di Fabio Gravina e con Corrado Taranto.

Redazione
Condividi:
Articolo segnalato da: federica rianaudo
A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”. Al Teatro Prati il classico di Scarpetta per la regia di Fabio Gravina e con Corrado Taranto.
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”.

Al Teatro Prati il classico di Scarpetta per la regia di Fabio Gravina e con Corrado Taranto. 

dal 6 marzo al 19 aprile 2026 al Teatro Prati di Roma

A distanza di un secolo il grande ritorno di una commedia che continua a fotografare con spietata ironia le dinamiche della vita di coppia.

Dal 6 marzo al 19 aprile 2026 al Teatro Prati sarà l’attore figlio d’arte Corrado Taranto, figlio di Carlo e nipote di Nino, a portare sul palco “Cani e Gatti”, il classico di Eduardo Scarpetta che,

dopo 56 anni dall’ultima messa in scena al Teatro Eliseo ad opera di Eduardo De Filippo,

si prepara a dispensare un pieno di risate nel nuovo adattamento di Fabio Gravina, anche direttore artistico dello spazio culturale situato nel cuore di Roma.

La grande farsa napoletana è una vera e propria “macchina per ridere”  pronta a raccontare una pagina di storia senza tempo,

nella quale una coppia di sposi freschi di matrimonio, Ninetta (Sara Scotto di Luzio) e Ciccillo (Rocco Tedeschi), si trovano alle prese con la folle gelosia di lui che arriva trasformare le mura domestiche in un campo di battaglia.

Per salvare l’unione dei giovani, intervengono i genitori di lei,  Don Raffaele (Corrado Taranto) e Rosina (Marina Vitolo), con una strategia  paradossale: fingersi a loro volta "cani e gatti".

In un gioco di specchi esilarante, i genitori iniziano a litigare senza tregua per mostrare alla figlia quanto sia rischioso vivere in un costante stato di agitazione e di “guerra”.

Nel gioco a quattro, tra equivoci e risse verbali vere o fasulle, si inseriscono gli altri personaggi, caricature di spiccata vivacità partenopea:

la vedova del direttore d'orchestra Lauretta Fresella (Irma Ciaramella), l'avvocato Michele Esposito (Eduardo Ricciardelli), Antonino Savarese (Luca Cardillo) e l'immancabile cameriera Bettina (Sara Guardascione) e l'inaspettata paesana Carmela (Irma Ciaramella).

In un momento come quello che viviamo, nel quale il matrimonio  fra i giovani è in profonda crisi, a causa di varie dinamiche, questa commedia diventa una lezione sull'armonia impartita a suon di battute folgoranti.


Teatro Prati Via degli Scipioni, 98 00192 Roma
Telefono
06/39740503


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
cani-e-gatti-teatro-prati eduardo-scarpetta commedia-napoletana corrado-taranto teatro-roma

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Eventi

Vedi tutti