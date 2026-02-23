Cerca

Ho imparato a sognare

Redazione
Articolo segnalato da: Andrea Cavazzini
Ho imparato a sognare
Dopo il grande successo della scorsa stagione con Si vede che era destinoLuca Giacomozzi torna a firmare testo e regia di una nuova, intensa commedia interpretata da Attilio Fontana, Claudia Ferri, Francesca Pausilli ed Emiliano Reggente. 

Ho imparato a sognare è un racconto vibrante di ironia e umanità che attraversa le vite di Mirko, Bruno, Michela e Asia, quattro anime agli antipodi, unite da fragilità, errori e desideri mai del tutto spenti. Tra cadute, sorrisi e piccole conquiste quotidiane, i protagonisti imparano a fare pace con il passato e a riscoprire il coraggio di guardare avanti. Uno spettacolo che emoziona, fa sorridere e ricorda quanto sia necessario — oggi più che mai — continuare a sognare.

Ho imparato a sognare è una commedia brillante, emotiva e profondamente umana, capace di alternare risate e commozione, mostrando come le vite più ordinarie possano contenere rivoluzioni silenziose. Una storia di amicizia, amore, perdita e rinascita, dove ognuno impara che il coraggio non sta nel non cadere, ma nel continuare a rialzarsi.Da giovedi 26 febbraio al Teatro Roma

ORARIO SPETTACOLI:

1° settimana:

giovedì ore 21.00

venerdì ore 21.00

sabato ore 17.00 e 21.00

domenica ore 17.30

2°settimana:

giovedì ore 21.00

venerdì ore 21.00

sabato ore 17.00 e 21.00

domenica ore 17.30

Prezzo biglietto: Intero € 27,00 (comprensivo di prevendita)

 Parcheggio custodito – Via Umbertide, 27

Teatro Roma – Via Umbertide, 3 – 00181 Roma

Orari botteghino: dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle 20.00

Info & prenotazioni:Tel. 06 78 50 626  - Whatsapp 324 54 98 051


