Centenario Carlo Turano a Crotone: al via le celebrazioni per lo storico sindaco

Tempo di lettura: ~3 min

Mostra, convegni e iniziative culturali per riscoprire la figura di uno dei protagonisti della storia civile crotonese

È ufficialmente iniziato a Crotone il programma di eventi dedicati al centenario della scomparsa di Carlo Turano, figura centrale nella storia amministrativa e politica della città. La giornata inaugurale, ospitata presso la Casa della Cultura, ha aperto un percorso commemorativo che accompagnerà l’intero anno con appuntamenti culturali, scientifici e divulgativi.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crotone insieme alla Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica locale e far conoscere alle nuove generazioni il contributo di uno dei più importanti sindaci della città.

Un programma annuale tra storia, cultura e memoria civica

L’evento inaugurale rappresenta il primo tassello di un calendario articolato che comprenderà:

convegni storici e scientifici

incontri di approfondimento

presentazioni di studi e pubblicazioni

iniziative didattiche per le scuole

momenti pubblici di riflessione civica

Il progetto mira a restituire il ruolo di Carlo Turano nel contesto politico e sociale del suo tempo, evidenziandone l’impatto sullo sviluppo urbano e istituzionale di Crotone.

La mostra documentaria alla Casa della Cultura

Durante l’incontro nella Sala Covelli è stata inaugurata una prima mostra documentaria dedicata a Carlo Turano, curata dalla Biblioteca Comunale. L’esposizione raccoglie:

documenti amministrativi originali

atti istituzionali

fotografie e materiali d’epoca

testimonianze storiche sulla sua attività politica

Questa mostra rappresenta un’importante operazione di recupero della memoria cittadina e costituisce l’avvio di un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio storico locale.

Collaborazioni scientifiche di alto profilo

Il progetto commemorativo si avvale della collaborazione di prestigiosi istituti di ricerca storica, tra cui:

l’ Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea

l’Istituto Italiano per la Storia del Risorgimento Italiano

La presenza di queste istituzioni garantisce un approccio rigoroso e scientificamente fondato, confermando l’importanza culturale dell’iniziativa.

Gli interventi degli organizzatori

A presentare il programma sono stati l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano e lo storico Christian Palmieri, autore di studi dedicati a Carlo Turano.

Palmieri ha sottolineato come l’obiettivo principale sia offrire una lettura completa e consapevole della figura del politico crotonese:

Restituire profondità storica alla sua azione amministrativa, analizzandola attraverso documenti e testimonianze, per comprendere davvero il ruolo che ha avuto nello sviluppo della città.

L’assessore Corigliano ha invece evidenziato i valori etici e istituzionali che hanno contraddistinto l’operato di Turano, definendolo un esempio di rigore morale, senso dello Stato e dedizione alla comunità.

Un’occasione di riflessione sull’etica pubblica

Il centenario non vuole essere soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul presente. Il percorso culturale proposto intende stimolare il dibattito su temi come:

qualità dell’impegno politico

responsabilità amministrativa

partecipazione civica

memoria storica come strumento di identità collettiva

In un’epoca caratterizzata da profondi cambiamenti sociali, il recupero di figure istituzionali esemplari assume un valore particolarmente significativo.

Prossimi appuntamenti e coinvolgimento della comunità

Nei prossimi mesi il programma continuerà con nuovi eventi che coinvolgeranno:

studiosi e ricercatori

istituzioni culturali

associazioni locali

studenti e scuole del territorio

L’obiettivo finale è consolidare il ricordo di Carlo Turano nella memoria collettiva della comunità crotonese, trasformando il centenario in un’occasione di crescita culturale e civile per l’intera città.