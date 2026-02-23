Pe nu mumento, talento partenopeo e straordinaria voce soul nel nuovo singolo di Stessy e Papik

Tempo di lettura: ~2 min

Per Alman Music fuori “Pe nu mumento”, il nuovo singolo di Stessy e Papik. Un’onda freschissima nel panorama musicale. Un’esplosione di groove e vibrazioni black, che porta la straordinaria voce soul della giovane artista partenopea verso direzioni inesplorate, tra radici e contemporaneità. Niente Auto-Tune, Stessy canta. Composto e prodotto da Paco Di Maso che ha anche curato gli arrangiamenti insieme a Nerio “Papik” Poggi e Peter Di Gerolamo, il brano è disponibile su tutte piattaforme digitali.

Figlio di un ascolto cambiato, dove la scrittura pop è diversa, rifacendosi ad elementi della realtà, e le strumentali hanno pasta soul e R&B, arriva - spumeggiante - “Pe nu mumento”, il nuovo singolo di Stessy e Papik. Stile hip hop-urban, in cui la melodia gioca un ruolo decisamente importante e l’uso del dialetto rimanda alla migliore canzone d’autore made in Naples.

Sotto etichetta Alman Music, storicamente legata alla rivisitazione del patrimonio musicale partenopeo, riproposto in chiave nu-jazz negli album “Napoli” e “Napoli ancora” del riuscitissimo progetto No-Lounge, e col tocco d’artista dell’artefice di fortunate collaborazioni con Mario Biondi, Matt Bianco e Sarah Jane Morris, l’inedito di Anastasia Celio (questo il vero nome di Stessy) vede la luce dopo l’album “Get up” (pubblicato nel 2024) e il brano “Miezz’a gente” (uscito nel 2025).

Tra Napoli e Roma, Stessy e Papik stringono un patto estetico confrontando raffinatezza e veracità per un progetto discografico popolare e sofisticato. Lo strabiliante risultato è “Pe nu mumento”, con richiami ad Alicia Keys e Mary J. Blige. Ma anche analogie con il genio musicale del grandissimo Pino Daniele. Ci sono delle belle cose in ballo, e poi chissà.

