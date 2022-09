Da cellulari a 5G, sempre più dati nei satelliti. Fraccaro, condividerli e tutelarli è compito dell'astropolitica.

ROMA, 2 OTT - Dalle quantità di dati contenute nei telefoni cellulari fino alle connessioni veloci basate sulla tecnologia 5G, i satelliti sono diventati una miniera di informazioni che impone nuovi accordi a livello internazionale, in quella che gli esperti chiamano già l'astropolitica.

Questo nuovo aspetto della diplomazia spaziale è fra i temi al centro della settimana dedicata allo spazio che nel 2021 aprirà l'Esposizione Universale di Dubai. Se ne è parlato al forum sull'Expo Dubai organizzato dall'agenzia ANSA. "Spesso si parla di spazio per le sue ricadute scientifiche, economiche e industriali, ma sempre di più tutto ciò che riguarda la nostra vita passerà dallo spazio: basti pensare a dati dei cellulari, al 5G e al geoposizionamento", ha osservato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, intervenendo al forum.

"Questo significa - ha proseguito - che le informazioni presenti nei satelliti sono strategiche; inoltre i satelliti sono sempre più duali, legati cioè alla vita civile e alla difesa, e quindi sono da proteggere anche da attacchi malevoli da parte di altri satelliti tesi a capire i dati".

Per questo, secondo Fraccaro, "la condivisione dei dati richiederà accordi fra Paesi che sanciranno alleanze in una nuova geopolitca".

L'Expo Dubai 2021 si propone come una palestra unica delle nuove alleanze basate sullo spazio, ha rilevato nel forum il commissario italiano per Expo Dubai, Paolo Glisenti. "Stiamo lavorando con alcuni Paesi che hanno deciso di fare dell'economia spazio il tema centrale della loro partecipazione", ha detto citando Gran Bretagna, Australia, Canada e India fra i Paesi con i quali l'Italia sta collaborando in questo senso.