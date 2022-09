Arcuri azzera l'iva "Da lunedì mascherine in vendita a 0,50 cent"

ROMA 22 MAG - "E' cominciata questa settimana la produzione di mascherine chirurgiche in Italia. Le prime mascherine le daremo al personale medico e ai farmacisti. Il costo di produzione è 0,12 centesimi e saranno pagate 50 centesimi. Preciso che vanno difese fino alla morte le libertà del mercato, tranne la libertà di arricchirsi calpestando il diritto alla salute". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

"Con l'inizio delle scuole a settembre - ha fatto sapere il commissario - stiamo valutando una distribuzione di mascherine con il Miur, per il personale docente, non docente e studenti. Il dispositivo sarà disponibile per tutte le scuole già il 17 giugno. Gli esami di maturità devono essere fatti assolutamente in sicurezza".

"Questa settimana - ha detto Arcuri - abbiamo distribuito oltre 43 milioni di mascherine, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Da ieri i primi 20mila tabaccai sul territorio italiano distribuiscono le mascherine chirurgiche a 50 centesimi, così come ringrazio la federazione di farmacisti e parafarmacie. Oramai anche in questi punti vendita, le mascherine si trovano. Penso che la partita delle mascherine sia definitivamente risolta".

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia oggi e le news dal mondo di sabato 23 maggio. 652 nuovi contagi da Covid 19 in Italia nell’ultimo bollettino della Protezione Civile; il presidente dell’ISS Brusaferro avverte: “Contagi in calo, ma il virus circola ancora”. Aumentati i controlli per il primo weekend post lockdown. Arcuri: “Questione mascherine definitivamente risolta. Disponibili dai tabaccai a 50 centesimi” Iva Inclusa. Superati i 5 milioni di contagi nel mondo. Cina: nessun infetto in 24 ore, prima volta da gennaio. Il Brasile è il secondo paese al mondo per contagi dopo Usa.

Dal 25 maggio in Veneto riaprono parchi tematici e aree di intrattenimento, i noleggi di auto, bici e moto, gli informatori medici e del farmaco, aree giochi per bambini all'aperto, anche nei centri commerciali e strutture ricettive. Lo prevede una nuova ordinanza annunciata dal presidente della Regione Luca Zaia, secondo le linee guida approvate ieri dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni. Potranno riaprire centri sociali, sedi culturali e circoli. Riparte la formazione professionale per laboratori, esami e tutoraggio.

Dal primo giugno invece ripartono i servizi per l'infanzia 0-17 anni. Lo prevede l'ordinanza annunciata dal presidente regionale Luca Zaia. In settimana il Comitato tecnico-scientifico nazionale dovrà validare le linee guida per i servizi 0-3, "per cui la partenza sarà per preparare i servizi", ha precisato Zaia. Con una successiva ordinanza saranno fissate date e linee guida per cinema, teatri, concerti, centri termali, discoteche, sagre e fiere. "Con questa ordinanza spero in settimana, chiudiamo tutta la partita", ha concluso (Fanpage)