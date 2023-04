Da oggi in digitale e dal 21 aprile in radio "Esta Vida", il nuovo brano di Marshmello con Farruko. Online il video.

È uscito oggi ed entrerà in rotazione radiofonica dal 21 aprile "Esta Vida", il nuovo singolo dell'artista e produttore nominato ai Grammy MARSHMELLO in collaborazione con il cantante e rapper portoricano FARRUKO.

Il singolo è stato presentato a sorpresa sul palco principale dell'Ultra Music Festival (26 marzo) di fronte a più di 50.000 fan!



È disponibile sempre da oggi il video di "Esta Vida", diretto Justice Silvera, che mostra Farruko che vive due vite completamente diverse: una come senza tetto e un'altra come celebrità circondata da fama e fortuna. Il video, interpretato da entrambi gli artisti, racconta una storia di successi e fallimenti.



L'uscita di "Esta Vida" arriva dopo il successo dell'ultima collaborazione di Marshmello con Manuel Turizo per il singolo "El Merengue". Nel suo primo mese, il brano ha totalizzato oltre 87,5 milioni di stream, raggiungendo posizioni di rilievo nella Top 50 globale di Spotify (#43) e nella Top 50 latina di Apple Music. La splendida fusione di suoni tropicali continua a conquistare il cuore dei fan, è in tendenza nella Top 5 su YouTube e al #5 di Shazam (+ #60 canzone complessiva). Attualmente è al primo posto nella Tropical Airplay Chart, un nuovo primato per Marshmello.



Queste collaborazioni nell’ambito della musica latina segnano una nuova era per Marshmello. L'innovativo e visionario DJ ha anticipato un altro brano inedito durante la sua recente esibizione all'EDC Mexico insieme agli artisti messicani Fuerza Regida e Peso Pluma. I fan sono in trepidante attesa dopo che Marshmello ha rivelato sul suo profilo Instagram che sta "lavorando su me stesso... e su un nuovo album..." e ha pubblicato una foto con Anuel.



MARSHMELLO

La stella di Marshmello continua a crescere nel firmamento musicale, mentre lo stesso artista e producer mascherato nominato ai Grammy sperimenta e oltrepassa i confini. Con singoli in cima alle classifiche e collaborazioni con artisti del calibro di Juice WRLD, Halsey, Khalid, Demi Lovato, Bastille, Kane Brown, Selena Gomez, Jonas Brothers e molti altri, Marshmello ha raggiunto l'incredibile cifra di 13 miliardi di stream solo su Spotify. Con oltre 42 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma, è uno dei 50 artisti più ascoltati al mondo su Spotify e il terzo artista con più iscritti su YouTube. Presente sulla copertina del numero "30 Under 30" della rivista Forbes, Marshmello ha dimostrato di essere non solo un produttore innovativo, ma anche un uomo d'affari lungimirante con il suo marchio di marshmallow ripieni di cioccolato ("Stuffed Puffs"). Nel 2022, Marshmello è stato nominato ai Grammy nella categoria dei migliori album dance/elettronici. Il suo singolo più recente "Numb" con Khalid, che ha raggiunto la Top 35 dell’airplay radiofonico italiano, ha continuato a scalare le classifiche, entrando di recente nella Top 50 della Billboard Hot 100 ed è stato nominato "Song Of The Summer" agli MTV Video Music Awards del 2022. Oltre alle sue ultime uscite discografiche, Marshmello ha collaborato con Monday Night Football di ESPN per remixare l'iconica sigla "Heavy Action" ed è stato nominato curatore musicale per la stagione NFL 2022-2023. Il suo programma di cucina, Cooking With Marshmello, è stato rilanciato per una seconda stagione il mese scorso, dopo che la prima ha attirato un pubblico globale di oltre 250 milioni di fan. Marshmello è anche recentemente diventato il primo artista in assoluto a collaborare con Coca-Cola e co-creare un gusto in edizione limitata.



FARRUKO

Grazie alla sua eccezionale versatilità e abilità sul palco, l'artista multiplatino e due volte vincitore del Latin GRAMMY® Farruko è riuscito a conquistare un vasto pubblico in tutto il mondo ed è diventato uno degli esponenti più innovativi del genere reggaeton. Con all’attivo 8 album in studio di successo e molteplici collaborazioni con artisti internazionali di generi diversi, il suo successo ha avuto un impatto tale sulla comunità latina che la sua carriera è stata accreditata dalla HBO nel documentario "Farruko: En Letra de Otro”. Nel 2020, Farruko ha ricevuto due premi ASCAP per le sue canzoni "Calma", insieme a Pedro Capo, e "Si Se Da". Nel 2021, è uscita la hit "Pepas", che gli è valsa il #1 nelle classifiche Hot Dance/Electronic Songs, Dance/Electronic Digital Song Sales, Dance/Electronic Streaming Songs e Latin Digital Song Sales di Billboard, e ha raggiunto il picco a #3 nella classifica Global Top 50 di Spotify, con oltre 1,5 miliardi di stream totali e ha superato una media di oltre 2 milioni di stream al giorno dalla sua uscita. Il successo di “Pepas” è andato di pari passo con quello del suo album “La 167” e del tour “LA 167 TOUR”. È stato nominato ai Grammy 2023 nella categoria “Best Musica Urbana Album”. La produzione di Farruko è caratterizzata da un’incredibile versatilità musicale, che lo ha portato a conquistare enormi platee in tutto il mondo. Con ognuno dei suoi progetti, l'artista sta lasciando un segno nella storia della musica latina.