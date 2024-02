Dal gelo all'inaspettata svolta: le previsioni meteo per i prossimi giorni. I dettagli

un'analisi dettagliata del ritorno dell'inverno e le sorprese climatiche in arrivo

L'inverno ha fatto il suo ritorno nel nostro Paese, portando con sé un brusco calo delle temperature a causa di un freddo diffuso che si protrarrà anche nelle prossime ore. Nel corso della prima parte del fine settimana, si sono evidenziati segnali chiari di un significativo abbassamento termico, soprattutto nel Nord del Paese. Qui, le temperature notturne hanno toccato valori ben al di sotto dello zero, causando gelate diffuse che hanno persistito anche durante le ore centrali della giornata.

La stretta del freddo si estenderà ora su tutto il Paese, preparando il terreno per una Domenica particolarmente gelida. Al Nord, le temperature minime hanno subito ulteriori crolli, scendendo sotto lo zero. Questo fenomeno si è esteso anche a molte aree interne del Centro Italia, dove si sono verificate ampie gelate, anche in pianura. Nonostante il bel tempo previsto per gran parte del Paese, il freddo si farà sentire intensamente durante il giorno, accentuato dai venti gelidi di Bora e Grecale, che soffieranno in modo particolare sulle regioni centrali e meridionali.

Le temperature massime si manterranno così appena sopra lo zero al Nord, attestandosi intorno ai 4/5°C. Situazione leggermente meno rigida al Centro, dove le massime si aggireranno intorno ai 7/8°C, come a Firenze, o ai 9°C a Roma. Nel Sud, invece, si registreranno valori più elevati, tra i 10 e i 12°C, mostrando un contrasto ancora più marcato rispetto ai giorni precedenti, quando le temperature superavano ampiamente i 20°C.

Le sorprese nel panorama meteorologico non sono però terminate. Contrariamente a chi pensava che l'inverno avrebbe proseguito senza interruzioni, si prospetta una nuova svolta sul fronte meteo-climatico. All'inizio della prossima settimana, infatti, si avvicinerà un promontorio di alta pressione di origine africana, destinato a stabilirsi rapidamente sul nostro Paese.

Di conseguenza, a partire da Martedì 23 gennaio, nonostante il persistere di un clima notturno gelido al Nord e al Centro, le temperature massime inizieranno a risalire in modo graduale su tutto il territorio nazionale, raggiungendo valori più miti già nella seconda metà della settimana, quando anche le notti diventeranno progressivamente meno fredde. (iLMeteo)





In aggiornamento