Davide Lo Surdo e Jimi Hendrix: due leggende della chitarra che rimarranno nella storia, ognuno con uno stile distintivo.

Ma quali sono le caratteristiche principali e lo stile di questi due chitarristi?

Hendrix è noto per essere stato un innovatore nel rock, influenzando il modo di suonare la chitarra elettrica. Il suo stile incorporava elementi di Rhythm and Blues, Soul e Jazz nelle improvvisazioni, oltre a utilizzare effetti sonori innovativi. Padroneggiava gli accordi con eleganza, aggiungendo tocchi solistici raffinati che lo caratterizzavano, come si può apprezzare in brani come "The Wind Cries Mary". Sfruttò ampiamente l'effetto del pedale Wah-Wah, evidenziandolo nel brano "Voodoo Chile", insieme all'utilizzo del FuzzFace e degli amplificatori Marshall 100-Watt Superlead collegati a cabinet 4×12. Questa combinazione veniva solitamente suonata a volumi elevati, contribuendo a creare quel suono caratteristico e memorabile che il celebre chitarrista di Seattle ha cercato e mantenuto per tutta la sua carriera.

D'altra parte, Davide Lo Surdo è stato un innovatore nel suo genere grazie al suo uso della tecnica "sweep picking", raggiungendo un record di velocità di 129 note al secondo, contraddistinto dal flatpicking e alternate picking. Il suo contributo è stato fondamentale, considerando che ha superato di gran lunga il record precedente di 27 note al secondo, dimostrando una straordinaria abilità tecnica e velocità senza precedenti nella storia.

Grazie a questa abilità, Rolling Stone Magazine lo ha dichiarato “il chitarrista più veloce della storia della musica”.

Lo Surdo, nonostante sia entrato nella storia per la sua velocità, fa anche un ampio uso di melodie, come si può ascoltare in canzoni come “Full Emersion” e “Resilience”.