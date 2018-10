Dazi: 800 beni Cina in nuova lista tariffe Trump per 50 mld di dollari

WASHINGTON, 15 GIUGNO - Riguardano 800 categorie di prodotti cinesi i nuovi dazi all'import in Usa per 50 miliardi di dollari approvati dal presidente Donald Trump. Lo sostiene la Reuters, dopo l'anticipazione di Bloomberg e Wall Street Journal sul via libera della Casa Bianca alle nuove tariffe.



Lo scorso aprile l'amministrazione americana aveva diffuso una lista di 1.300 prodotti cinesi sui quali applicare dazi commerciali.



La decisione di Trump e' stata presa all'indomani dello storico vertice a Singapore con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Secondo Reuters, Trump non ritiene piu' necessaria la leva economica cinese per fare pressioni su Pyongyang perche' ora ha un canale di comunicazione diretto con Kim.