De Laurentiis sogna la Champions con Conte Napoli merita rispetto resti con noi

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

NAPOLI – Una vittoria netta, una serata speciale, e un compleanno festeggiato con un trionfo che sa di speranza e futuro. Il Napoli supera il Cagliari per 2-0 e Aurelio De Laurentiis, visibilmente emozionato, si concede ai microfoni nel post-partita, tracciando un bilancio del lavoro svolto e aprendo una finestra importante sul futuro di Antonio Conte.

“Sono sollevato. Vincere non è mai scontato, e oggi abbiamo dato una dimostrazione di forza. Speriamo sia l’inizio di una continuità vera,” ha dichiarato De Laurentiis ai nostri microfoni.

Il presidente azzurro ha voluto ripercorrere anche l'inizio della collaborazione con Conte, rivelando un retroscena curioso:

“L’ho conosciuto alle Maldive anni fa. Nuotammo insieme e già allora mi colpì per mentalità. Quando l’ho contattato a novembre, mi ha detto: ‘Aurelio, fammi venire a giugno, così costruiamo qualcosa di importante’. Così è stato.”

De Laurentiis su Conte: “La Champions? Sarebbe bello viverla insieme”

La domanda sul futuro di Conte è inevitabile, e De Laurentiis non si tira indietro:

“Mai dire mai. Gli allenatori vanno rispettati, non costretti. Ma se vuole rimanere per giocare la Champions League con noi, welcome”.

Un invito che ha il sapore della sfida e della riconoscenza, soprattutto dopo una stagione in cui Conte ha saputo plasmare una squadra competitiva, vincente, e ben organizzata.

“Napoli merita rispetto. Se qualcuno vuole mettersi a disposizione come ha fatto lui, siamo pronti a seguirlo come un condottiero.”

“Napoli mi ha fatto il regalo più bello per il mio compleanno”

Il match con il Cagliari cade nel giorno del 76º compleanno del patron, che non nasconde l’orgoglio per il regalo più grande: il successo e la fiducia ritrovata.

“Napoli sa fare questo. È una città generosa, non matrigna come la dipingono. È matrigna solo per chi non la capisce.”

E poi un pensiero ai giovani, al futuro, al senso profondo dell’identità partenopea:

“Oggi vedo bambini fieri con la maglia del Napoli. Prima non accadeva. Sono il nostro futuro, e io ne sono fiero.”

Un sogno chiamato De Bruyne?

Alla domanda su un possibile colpo di mercato per celebrare il suo compleanno, De Laurentiis scherza, ma lascia intendere che qualcosa bolle in pentola:

“Non iniziamo con le domande indiscrete. Stiamo lavorando per costruire una squadra ancora più forte, senza dimenticare chi ci ha portato fin qui.”

Un successo del Sud

A chiudere la chiacchierata, un pensiero all’identità e all’orgoglio del Mezzogiorno:

“È un successo del Sud. Di Napoli. Mio. Di Antonio Conte, un altro uomo del Sud. Viva Napoli, viva il calcio Napoli!”