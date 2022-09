De Magistris,in Calabria salute non sembra più un diritto. "'Ndrangheta e politica hanno fagocitato tutto a man bassa"

CATANZARO, 26 MAR - "Ospedali occupati o addirittura chiusi per insufficienze. In Calabria la salute non sembra più un diritto, poiché 'ndrangheta e politica hanno fagocitato a man bassa".



E' quanto afferma Luigi de Magistris candidato presidente alla Regione. "Ma a preoccupare i cittadini - prosegue de Magistris - sono anche le parole di Amalia Bruni, neurologa e scienziata di fama mondiale, direttrice del centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme e Presidente Sindem. 'Le persone affette da demenza - dice - siano incluse tra le categorie fragili aventi diritto alla priorità per il vaccino Covid-19, indipendentemente dall'età anagrafica o dal grado di malattia'.



'Purtroppo - sottolineano in una nota congiunta la stessa Amalia Bruni, Gioacchino Tedeschi presidente Sin, Francesco Landi presidente Sigg, Ovidio Brignoli vice presidente Simg, Patrizia Spadin presidente Aima e Antonio Gaudioso segretario generale Cittadinanzattiva - nell'elenco delle patologie afferenti alla categoria 1 dedicata all'elevata fragilità, non sono contemplate le demenze quando proprio le persone affette da queste gravi patologie sono facili target per il virus: secondo l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, circa un terzo delle donne e quasi un quinto degli uomini morti per Covid-19 avevano una storia di demenza.



È necessario, quindi, non cadere nell'errore di ritenere che le vaccinazioni degli over 80, dei ricoverati in Rsa, dei disabili gravi ai sensi della Legge 104/1992, esaurisca la platea ancora vastissima delle persone con demenza, di fatto escluse dalla priorità di vaccinazione, e per le quali quindi di richiede l'inserimento in tabella 1'.



Le persone con demenza, non sono in grado di tollerare l'uso di dispositivi di protezione individuale, né li comprendono; faticano a sopportare l'isolamento sociale, il cambio di abitudini, le mutate relazioni. Da qui la fatica centuplicata dei caregiver, il peggioramento generalizzato dei pazienti, l'aumentato pericolo di contagio e l'obbligo ad una prigionia stretta". "In Calabria la sanità territoriale è ormai ridotta ai minimi termini. È tempo - conclude de Magistris - di invertire rotta".