De Rose-Cicas: danni subiti da microimprese agricole, i dettagli

De Rose-Cicas: danni subiti da microimprese agricole, confronto tra sottosegretario all’agricoltura on. Luigi d’eramo e sigla sindacale

Soddisfazione per il breve confronto tra l’On. Luigi D’Eramo Sottosegretario all’agricoltura e la Cicas Italia rappresentata da Anna Maria De Rose Coordinatrice per la Provincia di Cosenza e Responsabile Nazionale del Terzo Settore. Quest’ultima ha manifestato al Sottosegretario le problematiche riguardanti le microimprese agricole inerenti la copertura dei danni derivanti dal clima che periodicamente subiscono ed il mancato risarcimento, che porta molto spesso le aziende a non potersi risollevare in breve tempo a causa dei costi ingenti che devono affrontare per rispristinare strutture e produzione, in particolar modo nel settore dell’ortofrutta.

La De Rose ha spiegato che la maggior parte delle compagnie assicurative nel tempo hanno ridotto le garanzie, escludendo dalle coperture gran parte delle tipologie dei danni causati dalle intemperie, a causa dei numerosi sinistri che si verificano con frequenza, e che molto spesso questi ultimi non possono nemmeno essere considerati dalla legge provocati da “calamità naturali” e da fenomeni con caratteristiche di eccezionalità, e quindi essere risarciti dallo Stato.

Questa è una problematica che attanaglia i piccoli imprenditori agricoli soprattutto nel sud dell’ Italia dove sono presenti micro aziende spesso a conduzione familiare, che a causa del brusco cambiamento del clima anche fuori stagione perdono raccolti e guadagni frutto di mesi di lavoro, azzerando la redditività anche di un anno intero.

La Coordinatrice per la Provincia di Cosenza di Cicas ha chiesto al Sottosegretario D’Eramo un’interlocuzione con le Compagnie Assicurative affinché vengano sensibilizzate sul tema ed aprano a maggiori garanzie, ed un’eventuale costituzione di un Fondo di Garanzia dedicato esclusivamente alle micro imprese agricole che consenta alle stesse di accedere velocemente a finanziamenti destinati al ripristino dei danni subiti, nonché un eventuale contributo a fondo perduto a sostegno di quelle con bassi redditi.Durante l’intervento si è ribadito che il sostegno alle micro imprese è fondamentale perché non solo con le colture “conservano” il suolo costituendo di fatto barriera ai disastri ambientali ma conservano soprattutto quella biodiversità formatasi in circa 10.000 anni di agricoltura.

Anna Maria De Rose ha ringraziato il Sottosegretario D’Eramo per la sensibilità mostrata sull’argomento e per le future riflessioni che farà, nonché il Segretario Regionale della Lega avv. Giacomo Saccomanno per l’invito rivolto ad un’alta carica dello Stato al fine di conoscere, sviscerare ed essere da supporto nella risoluzione delle problematiche connesse all’agricoltura nella nostra Regione.

Anna Maria De Rose

Coordinatrice CICAS per la Provincia di Cosenza - Responsabile Nazionale Terzo Settore