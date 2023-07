Delitto familiare sconvolge Sant'Antimo: il suocero si costituisce, accusato per il duplice omicidio

Duplice omicidio nel Napoletano, si costituisce il suocero ricercato. Due cognati uccisi a colpi di arma da fuoco a Sant'Antimo. L'uomo 29enne trovato in strada, la donna 24enne in un appartamento. Il suocero è il papà dei coniugi delle due vittime

Secondo quanto al momento ricostruito, i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti a piazzetta Sant'antonio per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto, a terra, c'era il cadavere di Cammisa raggiunto da diversi colpi. Negli stessi momenti i militari sono intervenuti in un appartamento di via Caruso 17. All'interno c'era il cadavere di Pesacane, 24enne, anche la donna era stata colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco.

Esclusa la matrice camorristica, proprio il legame di affinità tra le due vittime ha spinto gli investigatori dell'Arma a concentrarsi su un movente da ricercarsi in ambito familiare.

Una vicenda tragica che scuote ulteriormente Sant'Antimo, già sotto choc per la morte della 29enne Giulia Tramontano, uccisa a Milano e incinta di 7 mesi, originaria proprio del comune dell'hinterland nord di Napoli. E stasera, alle 19, è prevista a Sant'Antimo la fiaccolata per ricordare Giulia, con partenza dalla Villa comunale Del Rio, verso Via Roma e Piazza della Repubblica. (Ansa)





In aggiornamento