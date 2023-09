Denatalità in Calabria, Iemma (Pd): "Una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme. Il Pd non si tirerà indietro"

Nota stampa di Giusy Iemma, presidente dell'assemblea regionale del Partito Democratico_



Desidero esprimere la mia profonda preoccupazione in merito al recente rapporto che evidenzia la denatalità crescente in Calabria, con particolare riferimento a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Questa tendenza rappresenta una sfida significativa per il nostro territorio, che impoverisce la regione della vitalità e dell'energia dei giovani, con conseguenze dirette sulle prospettive di crescita economica e sociale.



Secondo i dati riportati nel rapporto, la Calabria ha perso 92.000 abitanti tra i 15 e i 34 anni dal 2013. Questi numeri sottolineano l'urgenza di affrontare la questione demografica in modo responsabile e attivo. In particolare, le province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sono tra le più colpite, con tassi di svuotamento giovanile che si collocano tra i più alti a livello nazionale.



Il Partito Democratico in Calabria si è da sempre impegnato a sostenere le famiglie, i giovani e le persone più vulnerabili. Abbiamo promosso e continueremo a promuovere politiche per il sostegno al reddito, tra queste quella del salario minimo, per rendere territori come la Calabria un luogo più accogliente per i giovani che vogliono costruire il proprio futuro qui. Continuiamo a lavorare anche per promuovere il diritto all'abitazione, rendendo più accessibili le opportunità abitative per i giovani e le famiglie.



Tuttavia, il recente rapporto ci ricorda che c'è ancora molto da fare. Come PD ci impegneremo ad intensificare i nostri sforzi per contrastare la denatalità e sostenere i giovani in Calabria. E' giunto il momento però che le istituzioni regionali e locali collaborino insieme in questa importante missione.



In questo contesto, l'Università diventa un pilastro fondamentale per il futuro dei giovani calabresi. Dobbiamo essere bravi a promuovere investimenti nell'istruzione superiore e a creare opportunità per i nostri studenti, affinché possano sviluppare le loro competenze e contribuire attivamente alla crescita della nostra regione.



Le politiche a sostegno dei giovani non sono solo un dovere morale, ma anche un investimento nel futuro della nostra regione. Dobbiamo lavorare insieme per creare un ambiente in cui i giovani possano trovare opportunità di lavoro dignitoso, un accesso equo all'istruzione e soluzioni abitative adeguate.