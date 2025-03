Denver, panico a bordo: aereo in fiamme, passeggeri in fuga sugli scivoli di emergenza

Denver, tragedia sfiorata: aereo in fiamme, evacuazione caotica tra il panico dei passeggeri

Il volo American Airlines con 180 persone a bordo era diretto a Dallas, ma dopo un problema al motore ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Denver.

DENVER – Momenti di terrore all’aeroporto internazionale di Denver, dove un Boeing 737-800 della American Airlines ha preso fuoco durante il rullaggio, costringendo i passeggeri a una rapida evacuazione tramite gli scivoli di emergenza. Dodici persone sono state trasportate in ospedale con ferite lievi, secondo quanto riportato dal Denver International Airport sulla piattaforma X.

Il volo 1006, partito da Colorado Springs e diretto a Dallas Fort Worth, è stato costretto a cambiare rotta a causa di vibrazioni anomale al motore, segnalate dall’equipaggio. L’aereo è atterrato in sicurezza a Denver intorno alle 17:15 ora locale, secondo la Federal Aviation Administration (FAA).

Le fiamme e il panico a bordo

Mentre l’aereo si dirigeva verso il gate, un motore ha preso fuoco, scatenando il panico tra i passeggeri. Immagini e video condivisi dai media mostrano viaggiatori in piedi sull’ala del velivolo, avvolti dal fumo, prima di scendere sugli scivoli di emergenza.

Secondo la FAA, l’equipaggio ha immediatamente seguito le procedure di sicurezza, consentendo ai passeggeri di evacuare senza ulteriori complicazioni. American Airlines ha confermato l’accaduto in una dichiarazione ufficiale: “Il volo ha riscontrato un problema al motore dopo il rullaggio verso il gate. La sicurezza di passeggeri ed equipaggio resta la nostra massima priorità”.

Intervento immediato dei soccorsi

Tutti i 172 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sono stati trasferiti al terminal, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l’incendio. Fortunatamente, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando ulteriori conseguenze.

Il portavoce dell’aeroporto ha elogiato la rapidità dell’intervento: “Ringraziamo i nostri team e i primi soccorritori per la loro prontezza nell’affrontare la situazione”.

Indagini in corso

Le autorità aeronautiche stanno ora analizzando le cause del guasto al motore. La FAA ha confermato l’avvio di un’indagine per determinare cosa abbia provocato l’incidente e garantire che non si ripetano situazioni simili in futuro.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei velivoli e sulla manutenzione preventiva, in un momento in cui il settore aereo è sotto stretta osservazione per garantire la massima affidabilità dei voli commerciali.