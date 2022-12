“Dermatologia senza confini – post covid”. Conclusa con successo l'edizione 2022

CATANZARO 10 DIC. - Prima Paola, poi Catanzaro ed infine Soverato: un vero e proprio tour per la Calabria quello realizzato in queste settimane dal dottor Giancarlo Valenti, direttore della Struttura Operativa Complessiva di Dermatologia della A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, con il convegno “Dermatologia senza confini-Post Covid” da lui presieduto e giunto alla VI edizione.

“Nell'ultima giornata svoltasi nella perla dello Ionio – dichiara Valenti – abbiamo avuto un folto ed esperto uditorio. Sono intervenuti Giuseppe Caridi per l'Ordine dei Medici di Catanzaro, Antonio Gallucci, direttore sanitario della A.O. “Pugliese-Ciaccio” e il sindaco di Soverato, Daniele Vacca. Sono state molto apprezzate le varie sessioni che si sono susseguite, in particolar modo quella sulla dermatologia del terzo millennio, con farmaci innovativi che trattano efficacemente tante patologie molto diffuse come la dermatite atopica e la psoriasi, e quella sulle prospettive attuali e future del melanoma.”

“Sono enormemente soddisfatto – precisa Valenti – Questa formula è stata vincente perché ci ha consentito di essere presenti dal Tirreno allo Ionio, di stringere alleanze tra lo specialista ospedaliero e quello che lavora sul territorio, di fare formazione, confrontarci e ampliare le nostre conoscenze.”

“Siamo già carichi per la prossima edizione – conclude Valenti – nella consapevolezza che questa sia la strada da seguire: integrazione e cooperazione tra ospedale e territorio.”.

La segreteria organizzativa è stata gestita dall'agenzia Present&Future